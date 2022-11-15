İşten ayrıldığı firmaya gidip çalışanlara saldırdı: 2 yaralı
Erzurum’da A.Y. isimli şahıs, işten ayrıldığı su firmasında alacak verecek meselesi nedeniyle 2 çalışanı bıçakla yaraladı.
Erzurum’da sanayi bölgesinde bulunan 5. keresteciler sokağında gerçekleşen olayda, A.Y., işyerinden alacağı para olması nedeniyle işten ayrıldığı su firmasına geldi.
Daha sonra henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı A.Y. ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu A.Y. elindeki bıçak ile Z.A. ve S.B. isimli şahıslara saldırdı.
Olay yerine polisin gelmesiyle kavga sona erdi.
Bıçak darbelerinden hafif şekilde yaralanan Z.A. ve S.B. polis ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.
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