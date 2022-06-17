İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu

17 Haziran 2022 Cuma, 07:30

Konya'da belediyede park ve bahçeler biriminde işçi olarak çalışan Hatice Kuyucak, dün akşam saat 20.00 sıralarında eve geldiğinde eşi Abdullah Kuyucak'ı banyoda hareketsiz halde buldu.

Hatice Kuyucak, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları Kuyucak'ın kanlar içinde olduğu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekiplerce yapılan incelemede Kuyucak'ın boynundan ve sırtından bıçaklanarak öldürüldü tespit edildi.

Kuyucak'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Kuyucak'ı bıçaklayarak öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.