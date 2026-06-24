İstiklal Caddesi'nde Japon yayıncıya taciz: Şüpheli hakkında karar verildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde canlı yayın açarak yürüyen Japon yayıncı Nanatty (Nana), yanına yaklaşan bir kişinin tacizine uğradı.

Kadın yayıncının yanından ayrılmayan ve iletişim bilgilerini istediği öne sürülen erkek şahıs, kameranın canlı yayında olduğunu fark edince sokaktan uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden çevre esnafı ve yurttaşlar, şüpheliye tepki göstererek müdahale etti.

Taraflar arasında kısa süreli bir arbede yaşanırken, tüm bu anlar yayıncının cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerin 22 Haziran Pazartesi günü sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, kadın turisti rahatsız eden kişinin 60 yaşındaki erkek Y.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli Y.E., Şehit Muhtar Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Y.E.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 1.764 lira idari para cezası uygulandı.

Daha sonra "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Japon yayıncı Nanatty, Türkiye'ye yönelik mesajlar verdi. Yaşananlara rağmen sevgisini dile getiren yayıncı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu görüntülerdeki kişi benim. Türk halkını çok seviyorum. Bu ülkeyi de çok seviyorum. Bu yüzden herkesin kavga etmeden dostça ve mutlu yaşamasını istiyorum."