İBB resmen duyurdu: İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor

İstanbul'un kalbi, İstiklal Caddesi'ndeki havai elektrik hattı iptal edilerek görüntü kirliliğine son verilecek. Buna bağlı olarak nostaljik tramvay yerine 'bataryalı tramvay' projesi hayata geçecek.

AA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 12:49
İBB resmen duyurdu: İstiklal Caddesi'nde yeni dönem başlıyor
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Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nin simgelerinden olan nostaljik tramvayların yerine hizmete alınacak elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvaylar, test sürüşlerinin ardından seferlerine başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, İBB kuruluşu İETT'nin, tarihi 1914'e uzanan, İstiklal Caddesi'ndeki T2 Taksim-Tünel Nostaljik Tramvayını geleceğe taşımak için elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvay çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, tasarlanan araçların, mevcutta havai elektrik kablolarından aldıkları enerjiye seyahat edebilen 4 nostaljik tramvayla aynı tasarımda olacağı ifade edildi.

Elektrik enerjisiyle çalışan bataryalı tramvayların, tek şarjla 150 kilometre katedebileceği, 60 yolcu kapasiteli araçların, yolcu güvenliğini kamera ayna sistemiyle sağlayacakları, yolcuların dıştan tutunarak tehlikeli seyahat edemeyeceği bir tasarıma sahip olacakları kaydedildi.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNE SON VERİLECEK

Üretilen ilk bataryalı tramvayın İstiklal Caddesi'ndeki test çalışmalarına başlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından da seferlerini gerçekleştireceği belirtildi.

Zamanla tüm araçların bataryalı hale getirileceği aktarılan açıklamada, caddedeki havai elektrik hattının iptal edilerek görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılacağı bilgisi verildi.


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