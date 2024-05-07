İstismarcı sucu hakim karşısına çıkacak: Kadınlardan adliye önünde açıklama

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:41

Güncelleme: 07.05.2024 - 13:41

İstanbul Bağcılar'da, 24 Mayıs 2023'te 11 yaşındaki M.Y.'nin okul çıkışı eve geç kalması ve ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıkan korkunç istismar olayının tutuklu faili 60 yaşındaki Metin Şenay'ın yargılanması yapılacak. Duruşma, Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemeisinde görülecek.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 18 yaşından küçük 4 çocuk mağdur, aileleri ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede Metin Şenay'ın, birinci mağdur çocuğa karşı ilk eylemini 2011 yılında mağdur henüz 6 yaşındayken gerçekleştirdiği ve cinsel saldırıyı 2021 yılına kadar devam ettirdiği, biri 2009 diğeri ise 2010 doğumlu olan kardeş mağdurlara yönelik eylemini ise 2019 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirdiği ve son olarak da 24-25 Mayıs 2023'te ise 2009 doğumlu M.Y. isimli mağdura karşı cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Şenay'ın işyerinde yapılan incelemede dükkânın arka tarafında duvarları süngerle kaplanarak ses yalıtımlı hale getirilmiş bir gizli oda olduğu ve duvarlarda, "Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak, kesinlikle bağırma, konuşurken fısıltıyla konuş, dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma, ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok döverim, gerekirse öldürürüm" şeklinde tehdit içerikli talimatların yazılı olduğu iddianamede anlatıldı. İddianamede, dijital materyalleri incelenen sanığın bilgisayarında çok sayıda çocuğun kullanıldığı müstehcen videoların olduğu, şüphelinin ayrıca mağdur çocuklara karşı cinsel saldırıda bulunduğu anları da video kaydına aldığı ve bunları bilgisayarında sakladığı tespit edildiği anlatıldı.

DAHA ÖNCE DE ÇOCUK İSTİSMARINDAN YARGILANMIŞTI

Sanık Metin Şenay, 2009'da da iş yerine gelen bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılama sonucunda ise hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaklaşık 3 yıl tutuklu kalan Şenay'ın cezası, Yargıtay tarafından 'somut delil bulunmadığı' gerekçesiyle bozulmuş ve Şenay beraat ettirilmişti.

YÜZLERCE YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Metin Şenay’ın "Zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Müstehcen yayınların üretilmesinde çocukları kullanmak", "Zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Zincirleme olarak cebir veya hile kullanarak çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "Zincirleme olarak üçüncü derece kayın hısımlığı bulunan 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma", "Müstehcen yayınların üretminde çocukları kullanmak", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve "Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak ve bulundurmak" suçlarından toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi.