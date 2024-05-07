İstismarcı sucu hakim karşısına çıktı: Avukatlara engel!

Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:41

Güncelleme: 07.05.2024 - 15:29

İstanbul Bağcılar'da, 24 Mayıs 2023'te 11 yaşındaki M.Y.'nin okul çıkışı eve geç kalması ve ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla ortaya çıkan korkunç istismar olayının tutuklu faili 60 yaşındaki Metin Şenay'ın, 331 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemeisinde başlandı. 25 Mayıs 2023'te tutuklanan sanık Metin Şenay, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı.

"YARGITAY, ONLARCA ÇOCUĞUN İSTİSMARINDAN SORUMLUDUR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, duruşma öncesinde adliye önünde açıklama yaptı. Ataselim, açıklamasında şunları söyledi:

"Bir fail onlarca çocuğu istismar ediyor. Yıllarca. Ve 2009 yılında 12 yıl ceza alıyor. Sonra Yargıtay bir karar alıyor. Yargıtay da onlarca çocuğun istismarından sorumludur. Çünkü Yargıtay diyor ki, 'yetersiz ve soyut deliller olduğu için beraatına' diyor. Yani hiçbir ceza almadan, elini kolunu sallayarak o sucu dükkanında, küçücük çocukları istismar etmeye devam ediyor. Kaç çocuğun istismara uğradığını hala ortaya çıkarmayacak mısınız? 15 yıl olmuş."

AVUKATLARA ENGEL

Duruşma salonunun küçük olması sebebiyle baronun CMK sistemi üzerinden davaya atanan zorunlu avukatlar, geçici olarak mahkemeye başkanlık yapan üye hakim tarafından salonuna alınmadı. Bazı avukatlar ise yetkilendirme belgeleri olduğu halde salona alınmadı. Basın mensuplarının da alınmadığı duruşma salonuna sadece mağdur avukatları ile sanık avukatı alındı.

Mahkeme, davada kapalılık kararı aldırdığını bildirdi. Mahkemenin tutumuna tepki gösteren avukatlar, geçici mahkeme başkanına, CMK tarafından atanan avukatlar ile vekaletnamesi bulunan avukatları mahkemeye almak zorunda olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ise, "Bu duruşmayı ben yönetiyorum, giremezsiniz. Sadece vekaletnamelerde adı olan avukatları alıyorum. İtiraz hakkınızı kullanabilirsiniz" karşılığını verdi.

TUTANAK TUTTULAR

Mahkeme salonuna alınmayan avukatlar, adliye koridorunda mahkemeye geçici başkanlık yapan üye hakim hakkında tutanak tuttu. Tutanakta, "Mağdur vekilleri tarafından yetkilendirilmemize rağmen başta Avukatlık Kanunu uyarınca kamu yararı olarak vekaletnameli avukatlar, duruşma salonuna alınmamakta, Anayasal hakkımız kısıtlanmaktadır" ve "Dosyada zorunlu CMK müdaafii olarak atanan avukat Ahsen Sezen duruşmaya alınmamıştır" ifadeleri yer aldı. Tutanak, 19 avukat tarafından imzalandı.

"ÇOCUKLAR VATANDIR VATANINA SAHİP ÇIK"

Duruşmayı izleyen UCİM Derneği Genel Başkanı ve üyeleri de adliye koridorunda mahkemeye tepki gösterdi. Avukat ve basın mensuplarının duruşmaya alınmamasına tepki gösteren kadınlar, "Çocuklar vatandır, vatanına sahip çık" sloganlarıyla adliye önüne çıktı. UCİM Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin her yerinde çocuğumuz için geldik. Bu çocuk yalıtımlı bir odada öldürülmek üzereyken bulundu. Çocuk için baörolardan gelenler de oldu. Hep birlikte adliye koridorlarındaydık. Çocukların vekaletli avukatları bile içeri alınmadı. Biz bunu Türkiye Cumhuriyetinde hiç görmedik. Adalet Bakanlığı'na sesleniyoruz. Nedir içeriye avukatları almamak. Orada dosyaya çalışan avukat çocuğu nasıl savunacak. Başka çocuklar da var. Bu adam pandemide kaç eve gitti, kaç çocuğun canı yandı. Bugün tüm bunları soracaktık. Bu adamın daha önce de istismardan yargılandığı bir dava var. Beraat etmiş. Biz çocuklarımızı kurda mı emanet ediyoruz. Çocuklarımızın başına ne gelecek. Avukatlar savunma için çocuğun yanında olamadılar. Biz kamuoyuna bugünkü bu durumu şikayet ediyoruz. 24. Ağır Ceza Mahkemesi için avukatlar, koridorda tutanak tuttular. Biz adalet istiyoruz."

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 18 yaşından küçük 4 çocuk mağdur, aileleri ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede Metin Şenay'ın, birinci mağdur çocuğa karşı ilk eylemini 2011 yılında mağdur henüz 6 yaşındayken gerçekleştirdiği ve cinsel saldırıyı 2021 yılına kadar devam ettirdiği, biri 2009 diğeri ise 2010 doğumlu olan kardeş mağdurlara yönelik eylemini ise 2019 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirdiği ve son olarak da 24-25 Mayıs 2023'te ise 2009 doğumlu M.Y. isimli mağdura karşı cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi.

Şenay'ın işyerinde yapılan incelemede dükkânın arka tarafında duvarları süngerle kaplanarak ses yalıtımlı hale getirilmiş bir gizli oda olduğu ve duvarlarda, "Söz dinlemesi kesinlikle yapılacak, kesinlikle bağırma, konuşurken fısıltıyla konuş, dükkâna biri gelirse kesinlikle konuşma, ben ne dersem yap, sözümü dinlemezsen çok döverim, gerekirse öldürürüm" şeklinde tehdit içerikli talimatların yazılı olduğu iddianamede anlatıldı.

İddianamede, dijital materyalleri incelenen sanığın bilgisayarında çok sayıda çocuğun kullanıldığı müstehcen videoların olduğu, şüphelinin ayrıca mağdur çocuklara karşı cinsel saldırıda bulunduğu anları da video kaydına aldığı ve bunları bilgisayarında sakladığı tespit edildiği anlatıldı.

DAHA ÖNCE DE ÇOCUK İSTİSMARINDAN YARGILANMIŞTI

Sanık Metin Şenay, 2009'da da iş yerine gelen bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, yargılama sonucunda ise hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaklaşık 3 yıl tutuklu kalan Şenay'ın cezası, Yargıtay tarafından 'somut delil bulunmadığı' gerekçesiyle bozulmuş ve Şenay beraat ettirilmişti.

YÜZLERCE YIL HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Metin Şenay’ın "Zincirleme olarak cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" ve "Müstehcen yayınların üretilmesinde çocukları kullanmak", "Zincirleme şekilde 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Zincirleme olarak cebir veya hile kullanarak çocuğa cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma", "Müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak", "Zincirleme olarak üçüncü derece kayın hısımlığı bulunan 12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla ve cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma", "Müstehcen yayınların üretİminde çocukları kullanmak", "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı” ve "Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri depolamak ve bulundurmak" suçlarından toplamda 128 yıl 9 aydan 331 yıl 6 aya kadar hapse çarptırılması talep edildi.