İşyeri sahibi 6 bıçak darbesiyle öldürüldü!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:00

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:00

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta 9 Temmuz Salı günü saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta demirci dükkanı olan Mehmet isimli kişi ve kardeşi dükkandan aracına demir yüklemek istedi.

O sırada dükkanın merdivenlerinde alkollü içki alan Emrah K. ile dükkan sahibi tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve Emrah K. yanında bulunan bıçak ile dükkan sahibini göğüs bölgesinden 6 kez bıçakladı.

Emrah K., kavgayı ayırmaya çalışan dükkan sahibinin kardeşini de bıçakladı. Saldırgan olayın ardında koşarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan abi kardeşi ambulans ile hastaneye götürdü. 6 kez göğsünden bıçaklanan kişi hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölen kişinin kardeşinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta incelemelerde bulunurken olayı gerçekleştiren Emrah K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.