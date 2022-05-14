İYİ Parti AKP'li belediye başkanı hakkında harekete geçti: 'AKP iftar yemeğini belediyeden karşıladın'
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş hakkında kamu zararına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AKP teşkilatlarının iftar organizasyonunu belediye bütçesinden karşıladığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Alinur Aktaş hakkında 12 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunuldu.
İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunun dışına çıktığını söyledi.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
AKP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığı, 25 Nisan tarihinde Adnan Menderes Meydanı’nda iftar programı düzenledi. AKP Gemlik İlçe Başkanlığı ise 26 Nisan tarihinde Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda iftar programı düzenledi. Her iki ilçe teşkilatının duyuru görselinde de iftar yemeğinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın organizasyonu ve katkılarıyla gerçekleştiği belirtildi.
Halk TV'de yer alan habere göre, parti iftarları duyurularında, organizasyonun Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığının belgelendiğini söyleyen Türkoğlu, “Bursa Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu eylemle görev, yetki ve sorumluluğunu aşarak kamu kaynağında eksilmeye neden olmuştur. Dolayısıyla şüpheliler hakkında belirtilen ve eylemlerine uyan diğer suçlara ilişkin olarak soruşturma yürütülmesini ve akabinde kamu davası açılmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Ramazan ayında kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili açıklamasında konuyu yargıya taşıyacağını söyleyen Türkoğlu, Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
DİLEKÇE VERİLDİ
Savcılığa verilen dilekçede, Büyükşehir Belediyesi’nin kendi görev, yetki ve sorumluluğunda olmayan bir husus ile ilgili ve sadece bir siyasi partiye kaynak harcamasının kanuna uygun olmadığı ve suç oluşturduğu belirtildi. Türkoğlu, iftar yemeklerinin faturalarının hem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan hem de AKP Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçe başkanlıklarından istemesini talep etti.
Türkoğlu, dilekçesinde, “AK Parti Bursa İl Başkan Davut Gürkan konuyu büyükşehir belediyesinin iftar yemeği vermesi ve milletin değerleri doğrultusunda uygun görse de Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti ilçe teşkilatları haricinde herhangi bir partinin iftar programına kaynak aktarmaması meselenin milletin değerleri olmadığını, amacın AK Parti’ye kaynak aktarmak olduğunu ortaya koymaktadır. Büyükşehir Belediyesi sadece iktidar partisinin mensuplarının belediyesi değil, tüm halkın belediyesidir. Büyükşehir Belediyesi’nin sadece bir siyasi partiye kaynak aktarması toplumsal ayrımcılık yaptığının en açık göstergesidir” dedi.
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