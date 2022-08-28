İYİ Parti'den bir video daha: Utanmak nedir?
İYİ Parti'nin son zamanlarda Türkiye'nin gündemine yönelik hazırladığı videolara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabından 'Utanmıyorlar' başlıklı bir video paylaşıldı.
İYİ Parti sosyal medya hesaplarından gündemdeki konulara güre hazırladığı videoları paylaşıyor. İzleyiciler tarafından da oldukça beğeni alan video serisine bir yenisini ekleyen İYİ Parti, "Utanmıyorlar" konulu bir video paylaştı.
Videoda, "Antik Grek dünyasında utancı temsil eden Aidos isimli bir tanrıça dahi varken, modern Türkiye'de ise utanmazlığı temsil eden birçok kişi bulunur" sözleriyle başlayan videonun devamında Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati'nin "Ben bu enflasyon ile sokağa çıkabiliyorum", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sigorta poliçesi kesme sesi çok hoşuma gidiyor" dediği ifadeler yer aldı. Video "Sandıkta utanacaklar" sözleri ile sonlandı.
İYİ Parti daha önce mülakatlar ve Ankapark ile ilgili videolar da yayımlamıştı.
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