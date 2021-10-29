İzmir açıklarında 28 göçmen yakalandı

29 Ekim 2021 Cuma, 10:30

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

Ekipler, bottaki 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.