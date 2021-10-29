İzmir açıklarında 28 göçmen yakalandı
Çeşme açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmek isteyen 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Ekipler, bottaki 28 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- Cem Yılmaz'dan Tarkan'a reklam göndermesi
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Türkiye'ye gönderilen kara para için operasyon yaptılar
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı