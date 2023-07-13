İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay ölü bulundu
İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay, Karşıyaka ilçesindeki evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'de dün sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay’dan (37) haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek genç avukatın evine gitti. Kapıyı çalan yakınları cevap alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Zeliha Ay’ı başından vurulmuş halde yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç avukatın hayatını kaybettiği belirlendi.
Zeliha Ay’ın cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre, olayın intihar olabileceğinin değerlendirildiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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