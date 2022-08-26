İzmir Barosu’ndan Gülşen açıklaması: Yanındayız!
İmam hatip liseliler hakkında yaptığı şaka nedeniyle tutuklanan Gülşen’e bir destek de İzmir Barosu’ndan geldi. Yapılan açıklamada, “Baskılar, yasaklar, cezalarla, toplumun kutuplaştırılmasına; sanatın her alanına yapılan müdahalelere, yasaklara, zorbalara, bu hukuk garabeti kararı verenlere karşı İzmir Barosu, Gülşen'in yanındadır” denildi.
Verdiği bir konserde imam hatip liseliler hakkında yaptığı espriden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şarkıcı Gülşen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Karar sonrası birçok kesimden tepki gelirken İzmir Barosu bir açıklama yayımlayarak Gülşen’e destek verdi.
Gülşen’in "Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir ömür hapset hadi. Becerebilirsen zaptet hadi" şarkısının sözlerini paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Sanatçı Gülşen tutuklandı. Bugün. Aylar önce verdiği bir konserde söylediği ve ardından özür dilediği sözler için. Biliyoruz, bahane üretiyorsunuz. Güya ahlakçılığınızın; kadınları, Lgbti+ leri hapsetmeye çalıştığı karanlığa, son dönemde çıktığı her konserde cevap veren Gülşene karşı düşman hukuku uyguluyorsunuz.
Biliyoruz. Kendiniz dışında hiç kimsenin yaşam tarzına tahammül edemediğinizi, Gülşen'in varoluşu ile size meydan okumasını kaldıramadığınızı ve ifade özgürlüğü kapsamındaki sözlerden suç yaratmaya çalıştığınızı da çok iyi biliyoruz. Aylardır kadınlığı, anneliği ve ahlakı üzerinden yaptığınız her türlü saldırıya karşı direnmesini hazmedemiyorsunuz.
Baskılar, yasaklar, cezalarla, toplumun kutuplaştırılmasına; sanatın her alanına yapılan müdahalelere, yasaklara, zorbalara, bu hukuk garabeti kararı verenlere karşı İzmir Barosu, Gülşen'in yanındadır."
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