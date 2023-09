İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden gençlere yapay zekâ eğitimi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 12:17

Güncelleme: 20.09.2023 - 12:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapay zekâ eğitim programı başlatıyor. Program ile gençlerin yazılım alanında kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor. En az 500 kişi ile 3 hafta, haftada 2 gün, günde 3 saat toplamda 18 saat yapılacak yapay zekâ eğitim programı, gençlerin kariyerlerine daha iyi bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak adına planlandı. Eğitim için 2 Ekim ile 13 Ekim tarihleri arasında talepler toplanacak. 21 Ekim’de başlayacak yapay zekâ eğitim programı, 12 Kasım’a kadar devam edecek. Başvurular bizizmir.com sitesinden alınacak.

SERTİFİKA VERİLECEK

Eğitime katılan gençler, iş hayatında başarılı olmak için gereken teknoloji ve inovasyon becerilerini kazanacak. Program işleyişi, çevrim içi olarak herkesin kolayca katılabileceği şekilde tasarlanacak. Katılımcılara, eğitim bitiminde Google işbirliğini belirten sertifika verilecek.

HANGİ DERSLER OLACAK?

Haftada iki gün (cumartesi-pazar) 3 saat yapılacak eğitimlerde; “Yapay Zekaya Giriş-Yapay Zeka Nedir?-Makine Öğrenmesi (ML) vs Derin Öğrenme (DL)-Gelecekte Yapay Zeka”, “Veri Bilimi için Temel Python Programlama-Değişken Tanımlama ve Açıklanabilir Kod Yazma-Python’da Temel Veri Tipleri-Koşullu İfadeler & Döngüler-Fonksiyonlar-Kullanışlı Python Metotları”, “Veri Bilimi için Temel Python Kütüphaneleri & Veri Ön İşleme - NumPy – Pandas”, “Veri Bilimi için Temel Python Kütüphaneleri & Keşifsel Veri Analizi (EDA) - Pandas (Devamı) - Matplotlib & Seaborn 2”, “Makine Öğrenmesi 101-Regresyon vs Sınıflandırma vs Kümeleme Problemleri - Regresyon Temelleri - Feature Engineering (Özellik Mühendisliği)-Model Değerlendirme Ölçütleri”, “Makine Öğrenmesi 101 & Google Cloud Platform-Makine Öğrenmesi 101 (Devamı)-Google Cloud Platformda Yapay Zeka Uygulamaları” dersleri yer alacak