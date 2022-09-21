İzmir Kiraz'da orman yangını

İzmir'in Kiraz ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

21 Eylül 2022 Çarşamba, 15:29
İzmir Kiraz'da orman yangını
Abone Ol google-news

Kiraz'a bağlı Umurcalı Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 


orman yangını Orman orman yangınları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler