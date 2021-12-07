07 Aralık 2021 Salı, 14:46

Konak Belediyesi ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın birlikte düzenlediği 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali, Hanuka (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni ve ‘İbrani Romantizmi’ konseriyle sona erdi. Etz Hayim Sinagogu’nda düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti, vakfın üyeleri, İzmir Sefarad Festivali Kurucu Direktörü Nesim Bencoya, İzmir Musevi Cemaati mensupları, festival izleyicileri ve sanatseverler katıldı.

Köklü tarihinde birçok uygarlığa mekan olan Konak’ın zengin kültür mozaiğini bir araya getiren törende Hanuka Bayramı mumları yakıldı. Törenin ardından başlayan ve kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei’nin yer aldığı ‘İbrani Romantizmi’ konseriyle de 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali sona erdi.

"DOSTÇA VE KARDEŞÇE YAŞAM" MESAJI

Festivalin dopdolu bir programla Konak’ı renklendirdiği söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Sefaradların kentimizin kültür hazinesine katkıları çok büyük. Festivalimiz bize hem bu kültürü yaşatma, tanıtma fırsatı veriyor hem de çok önemli bir mesaj taşıyor. Tüm farklılıklara rağmen, birlikte dostça ve kardeşçe yaşadığımızı gösteriyoruz, bunun mümkün olduğunu kanıtlıyoruz. Konak’taki bu uyum çok büyük bir zenginliktir” diye konuştu. Batur, geleneksel bir hale getirmeye kararlı oldukları festivale uluslararası bir nitelik kazandıracaklarını da vurguladı.

AKIL, ANLAYIŞ, HAK VE ADALET

16. yüzyıldan itibaren İzmir’de yaşayan Sefarad toplumunun kente ve kent kültürüne katkılarının çeşitli etkinliklerle anlatıldığı İzmir Sefarad Kültür Festivali, 28 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında Kemeraltı Havralar Bölgesi’nde yer alan sinagoglarda düzenlendi. Yoğun ilgi gören ve Yahudilerin bayramı olan Hanuka’nın (Işıklar Bayramı) da kutlandığı günleri kapsayan festival, akıl, anlayış, hak ve adaleti simgeleyen Hanuka öncesinde başladı, Hanuka Bayramı Mum Yakma Töreni’nin yapıldığı 6 Aralık’a kadar devam etti. Sefarad kültürünün gelenekleri, mutfağı, müziği ve inancının çeşitli etkinliklerle anlatıldığı festival, kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei’nin yer aldığı ‘İbrani Romantizmi’ adlı konserle sona erdi.