İzmir Sefarad Kültür Festivali sona erdi
Konak'ta 28 Kasım’da başlayıp 9 gün süren 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali'nin kapanışı Hanuka Bayramı Mum Yakma Töreni’yle yapıldı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur festivalin çok önemli bir mesaj taşıdığını belirterek, “Tüm farklılıklara rağmen, birlikte dostça ve kardeşçe yaşadığımızı gösteriyoruz. Konak’taki bu uyum, bu tablo çok büyük bir zenginliktir” dedi.
Konak Belediyesi ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı’nın birlikte düzenlediği 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali, Hanuka (Işıklar Bayramı) Mum Yakma Töreni ve ‘İbrani Romantizmi’ konseriyle sona erdi. Etz Hayim Sinagogu’nda düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti, vakfın üyeleri, İzmir Sefarad Festivali Kurucu Direktörü Nesim Bencoya, İzmir Musevi Cemaati mensupları, festival izleyicileri ve sanatseverler katıldı.
Köklü tarihinde birçok uygarlığa mekan olan Konak’ın zengin kültür mozaiğini bir araya getiren törende Hanuka Bayramı mumları yakıldı. Törenin ardından başlayan ve kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei’nin yer aldığı ‘İbrani Romantizmi’ konseriyle de 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali sona erdi.
"DOSTÇA VE KARDEŞÇE YAŞAM" MESAJI
Festivalin dopdolu bir programla Konak’ı renklendirdiği söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Sefaradların kentimizin kültür hazinesine katkıları çok büyük. Festivalimiz bize hem bu kültürü yaşatma, tanıtma fırsatı veriyor hem de çok önemli bir mesaj taşıyor. Tüm farklılıklara rağmen, birlikte dostça ve kardeşçe yaşadığımızı gösteriyoruz, bunun mümkün olduğunu kanıtlıyoruz. Konak’taki bu uyum çok büyük bir zenginliktir” diye konuştu. Batur, geleneksel bir hale getirmeye kararlı oldukları festivale uluslararası bir nitelik kazandıracaklarını da vurguladı.
AKIL, ANLAYIŞ, HAK VE ADALET
16. yüzyıldan itibaren İzmir’de yaşayan Sefarad toplumunun kente ve kent kültürüne katkılarının çeşitli etkinliklerle anlatıldığı İzmir Sefarad Kültür Festivali, 28 Kasım- 6 Aralık tarihleri arasında Kemeraltı Havralar Bölgesi’nde yer alan sinagoglarda düzenlendi. Yoğun ilgi gören ve Yahudilerin bayramı olan Hanuka’nın (Işıklar Bayramı) da kutlandığı günleri kapsayan festival, akıl, anlayış, hak ve adaleti simgeleyen Hanuka öncesinde başladı, Hanuka Bayramı Mum Yakma Töreni’nin yapıldığı 6 Aralık’a kadar devam etti. Sefarad kültürünün gelenekleri, mutfağı, müziği ve inancının çeşitli etkinliklerle anlatıldığı festival, kemanda İsabelle Durin, piyanoda ise Michaél Ertzschei’nin yer aldığı ‘İbrani Romantizmi’ adlı konserle sona erdi.
Video Haberler
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıta dev zam sinyali
- El Cezire'nin 'Sedat Peker gözaltında' ikilemi
- Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'te çok sert konuşma
- Lewis Hamilton Brad Pitt'le Hollywood sahnesinde
- Sigaraya gelecek dev zammı açıkladı
- 'Telefonunu çıkar' diyen adamın ağzına telefonla vurdu
- Bahçeli: Başkan ben olacağım
- Memura ek zam geliyor
- Metroda takip ettiği kadını taciz etti
- Millet, Cumhur'a fark atıyor