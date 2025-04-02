İzmir tüketmedi takas etti

Yayınlanma: 02.04.2025 - 18:08

Güncelleme: 02.04.2025 - 18:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınarak tutuklanması sonrasında başlayan protestolar sürüyor. Öğrencilerin 2 Nisan’da tüketimin durdurulması için yaptığı "boykot" çağrısı İzmir’de de yankı buldu.

Kültürpark’ta piknik yapan öğrenciler daha sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi boyunca boykota uyarak tüketim yapmayan yurttaşlara kahve, çay ve kek ikramında bulundu. “Genel boykot genel direniş” sloganları atan öğrenciler daha sonra TİP İzmir İl Başkanlığı’nın önünde kurulan ‘Takas Masası’na geldi. Öğrenciler kendi yemeklerini, kahvelerini, giysilerini ve kitaplarını takas ederek tüketime ara verdi.

“BU SOKAKTA PARANIN HÜKMÜ YOK”

‘Takas Masası’nın kurulduğu sokaktaki mekanların kapalı olduğuna dikkat çeken Aslı Can, “Boykot için beraber bir arada hem direnmek hem paylaşmak hem de bugünü birlikte güvende geçirmek için çağrı yaptık.

Her şey burada kişisel inisiyatifle ilerlediğimiz için arkadaşların kimisi kıyafet kimisi gıda getirdi. Küçük çağrımızla birlikte sokaktaki diğer esnafların dayanışmasıyla beklentimiz üzerinde sokak pazarı kuruldu. Burada paranın hükmü yok dayanışmanın bir arada olmanın hükmü var. Halkların dayanışma hükmü var” dedi.

Şenliğe katılan Pınar Alp de “Burası tamamen sivil insanların örgütlenmesi ile kadınların öncülüğünde oluştu. Burada takas olduğu için ekolojik anlamda da ekolojiyi savunanlar, hayvan haklarını savunanların hepsi aynı çatı altında birleştiği bir yapı oluştu. Çağrılarımız sonrasında beklediğimizin üzerinde bir destek oldu. İkramlarımız vegan. Tüm hakları ve özgürlüklere gözeterek oluşan bir yapı. Çevrede açık olan birkaç esnaf bize çay demleyerek destek oluyor. Bunları bizim talebimiz olmadan yapıyor. Boykot ekonomi biz gerçekten istediğimizde çok güzel dayanışabiliyoruz. Paralar ekonomik standartlar olmadan yan yana eşit olabiliyoruz” ifadelerini kullandı.