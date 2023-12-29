İzmir'de 3,7 ton etil alkol ele geçirildi: 107 şüpheli hakkında işlem yapıldı!

İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde 3,7 ton etil alkol ele geçirildi, 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

AA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:58
İzmir'de 3,7 ton etil alkol ele geçirildi: 107 şüpheli hakkında işlem yapıldı!
Abone Ol google-news

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yaklaşan yılbaşı öncesi 302 iş yeri ile bazı alkollü eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.

İş yerlerindeki arama ve incelemelerde 3,7 ton etil alkol, 1344 şişe sahte içki, 8 litre içki aroması, 6 milyon 641 bin 890 doldurulmuş makaron, 2 milyon 520 bin 800 boş makaron, 6 bin 24 gümrük kaçağı puro, 2 bin 568 paket gümrük kaçağı sigara ve 1993 elektronik sigara cihazı ele geçirdi.

Ekiplerce 107 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.


denetim Emniyet etil alkol içki İzmir kaçak

İlgili Haberler

Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı
İstanbul'da 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi

İstanbul'da 5 bin 750 litre sahte alkol ele geçirdi
Afyonkarahisar’da 'sahte alkol' operasyonu: 1 kişi yakalandı

Afyonkarahisar’da 'sahte alkol' operasyonu: 1 kişi yakalandı

En Çok Okunan Haberler