İzmir'de bir iş yeri kundaklandı: 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanın kundaklanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi Karabağlar Sanayi Sitesi 4041 Sokakta Ali Rıza Durna'ya (65) ait hurda malzemelerin bulunduğu dükkanı henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi lastik ve plastik malzemelerle ateşe verdi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Kullanılamaz hale gelen dükkana giren ekipler, Durna'nın cansız bedenini buldu.
Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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