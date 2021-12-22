İzmir'de evsizler için seferberlik: Başvuru sayısı artıyor

22 Aralık 2021 Çarşamba, 16:16

Ülke genelinde etkisini gösteren kara kış, İzmir'de de yaşamı zorlaştırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarını 24 saat boyunca açık tuttuğu Müyesser Turfan Geçici Konuk Evi ise sokakta yaşayan yurttaşlar için sığınacak ve yaşama tutunacak bir çatı oluyor. Son iki günde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte Geçici Konuk Evi'ni ziyaret edenlerin sayısı 55'e yükseldi. Büyükşehir Belediyesi, artan talebi karşılamak için personel ve yatak sayısını artırarak gerekli önlemleri aldı.

Sıcaklıkların düşmesiyle Müyesser Turfan Geçici Konukevi’yle beraber hizmet alımı yapılan otellerde de evsiz yurttaşlara konaklama hizmeti verdiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Volkan Sert, “Buraya konuk olarak aldığımız yurttaşların hepsinin ayrı bir hikâyesi var. Kimi sevgi yoksunluğu yaşıyor. Biz burada aynı zamanda psikolojik destek hizmeti vererek onların yaşama daha sıkı tutunmalarını sağlıyoruz. Evsiz yurttaşlarımıza aile ortamını yaşatmaya çalışıyoruz. Sıcak bir yuva sunuyoruz” dedi.

“BURADA BİZE İYİ BAKILIYOR”

15 yıldır sokakta yaşadığını söyleyen Cevdet Yıldız, “Üç yıldan beri her kış İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuk evinde kalıyorum. Arkadaş da edindim. Çay içiyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Burası çok rahat” şeklinde konuştu.

61 yaşındaki Mahmut Taşsu ise annesinin vefatından sonra hiç evinin olmadığını ve 17 yıldan beri sokakta yaşadığını ifade ederek, “Buraya gelmeden önce şişe ve kutu topluyordum. Şimdi Allah razı olsun diyorum. Bize burada çok iyi bakıyorlar. Yeme, içme, kıyafet gibi ihtiyaçlarımızı da karşılıyorlar” diye konuştu. Mustafa Çeken de “Dar günlerimizde burası bize kucak açıyor. 20 yıldır sokaklarda yaşıyorum. Altı aydır ise burada kalıyorum. İnsana değeri burada gördüm. Aile gibi bir ortam var. Arkadaşlarımızın hastalıklarıyla dâhi ilgileniyorlar ”dedi.