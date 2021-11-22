İzmir'de hukuk söyleşileri başlıyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:39

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü tarafından 23 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında yürütülecek çalışma Bayraklı, Bornova, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde yapılacak. Program kapsamında ilk gün hukuk söyleşileri olacak, ikinci gün ise adli yardım hizmeti verilecek. Söyleşilerde “Kentte İnsan Hakları”, “Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Kent Hakları”, “Bir Arada Yaşam” konuları işlenecek.

PROGRAM:

23 Kasım saat 14.00’te Meslek Fabrikası Bayraklı Kurs Merkezi’nde “Kentte İnsan Hakları” söyleşisiyle başlayacak etkinlik, 18.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası A Salonu’nda “Nefret Söylemi ve Ayrımcılıkla Mücadelede Kent Hakları” konusuyla devam edecek.

24 Kasım’da Meslek Fabrikası Bayraklı Kurs Merkezi’nde saat 10.00-16.00 saatleri arasında adli yardım hizmeti verilecek.

1-2 Aralık’ta Meslek Fabrikası Çamdibi Kurs Merkezi’nde saat 14.00’te “Kentte İnsan Hakları” söyleşisi olacak. 2 Aralık’ta 10.00-16.00 saatleri arasında adli yardım hizmeti verilecek.

6 Aralık-7 Aralık tarihlerinde 11.00’de Meslek Fabrikası Karabağlar Kurs Merkezi’nde “Kentte İnsan Hakları” söyleşisi var. 10.00-16.00 saatleri arasında ise adli yardım hizmeti olacak.

15 Aralık-16 Aralık’ta 11.00’de Meslek Fabrikası Gaziemir Kurs Merkezi’nde “Kentte İnsan Hakları” söyleşisi var. 16 Aralık’taki adli yardımı hizmeti ise 10.00-16.00 saatleri arasında olacak.

ADALET İÇİN ADLİ YARDIM ARACI NEDİR, NASIL YARARLANILIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim, şehrin merkeze uzak ve sosyal adaletsizliğin yoğun olduğu bölgelerinde adalete erişim için doğrudan hukuki destek sağlıyor. Adalet İçin Adli Yardım Aracı’nın ziyaret edeceği mahalleler ve ziyaret tarihleri İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Barosu internet sayfalarında önceden duyuruluyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler internet sayfalarında yer alan Adalet İçin Adli Yardım hizmeti telefon hattını arayarak kayıt oluşturuyor. İzmir Barosu tarafından Adalet İçin Adli Yardım Aracı’nda görevlendirilen stajyer avukat ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce görevlendirilen personel, başvuru evrakları ve gerekli formların doldurulmasını sağlayarak başvuruları alıyor. Bu aşamadan sonra, araçta görevlendirilen nöbetçi avukat ile görüşen başvuru sahiplerinin ekonomik durumları ve talepleri avukat tarafından değerlendirmeye alınıyor.