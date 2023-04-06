İzmir’de iki gün üst üste hortum paniği!
İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında dün çıkan hortumun ardından bir panik de bugün Menderes ilçesi açıklarında yaşandı. Havada oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Sağanak yağışın hafta başından beri etkili olduğu İzmir’de, hortum görüldü.
Dün Çeşme Alaçatı açıklarında hortum ile sabahın ilk saatlerinde ilçeyi beyaza bürüyen yoğun dolu yağışı etkili oldu.
Bugün de Menderes ilçesi Özdere açıklarında hortum meydana geldi.
Vatandaşlar havada oluşan hortumu cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.
Açıklarda meydana gelen hortum kıyıya ulaşmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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