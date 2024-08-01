Sultanbeyli'deki yangın: 3 kişinin ölümden döndü

Sultanbeyli'de dün öğle saatlerinde 3 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıkmıştı. Bitişikteki binanın çatısına sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:35
Sultanbeyli'deki yangın: 3 kişinin ölümden döndü
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Sultanbeyli'de Ahmet Yesevi Mahallesi Sahra Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında izoslasyon çalışması sırasında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki binanın çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını gören mahalle sakinleri sokağa çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. İki binanın çatısının alev alev yandığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde yangın sırasında balkonda olan 3 kişinin yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor. Balkondaki 3 kişinin içeri girmesiyle tavan alevlere dayanamayarak çöküyor. Balkondan son anda içeri giren 3 kişi, ölümden saniyelerle kurtuluyor.


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