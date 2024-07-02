İzmir'de kumar oynarken yakalanan 127 kişiye para cezası

İzmir'in Bornova ilçesinde iki işletmede kumar oynarken yakalanan 127 kişiye, toplam 815 bin 975 lira ceza verildi.

AA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 12:17
İzmir'de kumar oynarken yakalanan 127 kişiye para cezası
Abone Ol google-news

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyıl ve Naldöken mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 127 kişiye, toplam 815 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, işyerleri mühürlendi.

İşletme sahipleri E.Ç. ve C.D. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.


İzmir haberleri KUMAR haberleri kumar operasyonu haberleri

İlgili Haberler

Isparta’da kumar operasyonu: 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası

Isparta’da kumar operasyonu: 2 şahsa 12 bin 850 TL para cezası
Kumar bağımlılığında artış var

Kumar bağımlılığında artış var
Hatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza

Hatay’da kumar oynayan 5 kişiye 32 bin TL ceza
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler