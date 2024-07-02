İzmir'de kumar oynarken yakalanan 127 kişiye para cezası
İzmir'in Bornova ilçesinde iki işletmede kumar oynarken yakalanan 127 kişiye, toplam 815 bin 975 lira ceza verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşyıl ve Naldöken mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Kumar oynarken suçüstü yakalanan 127 kişiye, toplam 815 bin 975 lira idari para cezası uygulandı.
Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, işyerleri mühürlendi.
İşletme sahipleri E.Ç. ve C.D. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
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