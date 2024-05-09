Kumar bağımlılığında artış var

Yeşilay, genel olarak madde ve alkol bağımlılığında artışların gözlendiğini ancak özellikle son yıllarda Türkiye genelinde kumar bağımlılığına yönelik başvuru sayısında dikkate değer bir artış olduğunu açıkladı.

Ece Güneş
Yayınlanma: 09.05.2024 - 12:50
Kumar bağımlılığında artış var
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Yeşilay, Antalya’nın kozmopolit yapısına, ülke içniden ve dışından aldığı göç ile nüfus yapısının etkilendiğine dikkat çekerek, 2018 yılında Antalya’da hizmet vermeye başlayan YEDAM’a her yıl başvurularda belirgin bir artış olduğunu açıkladı.

Yeşilay, Antalya YEDAM,’ın Türkiye genelinde en yoğun hizmet veren merkez olduğu bilgisini verdi. Başvuru sayılarında Türkiye geneliyle orantılı olarak Antalya’da da en fazla başvurunun alkol ve madde bağımlılığında olduğunu belirten Yeşilay, 2020 yılından itibaren kumar bağımlılığına yönelik başvuru sayısında hızlı bir artış gözlediklerini kaydetti. Yeşilay, bireysel başvurularla kıyaslandığında aile başvurularında artış olduğuna işaret etti. 

BAĞIMLILIK MERKEZLERİNİN ULAŞILABİLİRLİĞİ ARTTIRILMALI

2013 yılında tüzüğünde yaptığı değişiklikle rehabilitasyon hizmetlerini de faaliyetleri arasına alan Yeşilay, bu kapsamda kurduğu Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) Türkiye’nin 81 ilinde ve KKTC’de alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına yönelik psikolojik ve sosyal destek sağlıyor.  Her biri 40’ar yatak kapasiteli merkezlerde multidisipliner tedavi modelini çerçevesinde çalışan 250 civarı klinik psikolog, 130 sosyal hizmet uzmanı, 107 halkla ilişkiler uzmanı bulunuyor. Yeşilay yetkilileri, Türkiye genelinde bağımlılık merkezlerinin bilinirliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılmasına yönelik ihtiyacın devam ettiğine dikkat çekiyor.

DAMGALAMA BAŞVURUNUN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL

YEDAM ücretsiz bir şekilde 12 yaş ve üstü kişilere ve ailelerine psikolojik ve sosyal destek sağlayan YEDAM’a 115 numaralı danışma hattı aracılığı ile ulaşılıyor. Damgalama/ Sitgmatizasyonun başvuruların önündeki en büyük engel olduğunu belirten Yeşilay yetkilileri, bağımlılık tedavisinin uzun bir süreç olduğuna dikkat çekti. 


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