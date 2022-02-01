İzmir'de otelciler zamlara isyan etti: Anahtarları size verelim

01 Şubat 2022 Salı, 15:26

Pandemi sürecinde büyük yara alan otelciler ve pansiyoncular enerjide tepki çeken yeni zamlı tariflerin ardından kapılarına kilit vurmanın eşiğine geldi.

İzmir’in Basmane semti Oteller Sokağı’nda tepkilerini dile getirmek amacıyla bir basın açıklaması yapan esnaf odası temsilcileri zamların geri alınması için hükümete çağrıda bulundu.

Otel, pansiyon sahipleri ve sektörde çalışan emekçiler adına açıklama yapan İzmir Otel-Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen, “Zam yağmurunun rekor seviyede yaşandığı elektrik ücretlerine gelen zamlar karşısında otel ve pansiyon işleten esnaf zor duruma düştü. Elektriğe yapılan zamlar ve son dönemde gelen fahiş faturalar otel-pansiyon işleten esnafların belini büktü. Bu gelirlerimizle giderleri karşılamak imkansız hale geldi. Yüksek faturalara mutlaka önlem alınmasını istiyoruz. Esnafı sahipsiz, yalnız bırakmayın. Özel şirketlerin yaptıkları elektrik zammının temelinde özelleştirme kararları yatıyor. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır faturaları ile karşı karşıya. Ortada normal bir şey yok. Halkın suistimal edilmesi olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.

Enerji sektörü için devlete kamulaştırma çağrısı yapan Gönen, sürecin takipçisi olduklarını belirterek çözüm önerilerini ise şu sözlerle ifade etti:

“Elektriğe gelen zammı halkın cebindeki paranın doğrudan doğruya özel şirketlere transferi olarak değerlendiren Gönen, “Bu zamlar özelleştirmenin bu topluma faturasıdır. Elektrik rakamları konusunda devletimizden, özel üreticilerden, enerji dağıtımı yapan firmalardan destek beklemekteyiz. Otel-pansiyon işletmelerinde en önemli enerji kaynağımız elektriktir. Bu kadar bağımlı olduğumuz bir kaynağın bu kadar pahalı hale gelmesi bizleri batırdı. Bizim kazandığımız bir şey yok. Faturalara çalışıyoruz. Acil çözümün enerjide devletleştirmeden geçtiği ortada olup, bunun için mücadeleye devam edeceğiz.”