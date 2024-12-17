İzmir'de skandal... Sınıf öğretmeni çocuğa cinsel istismardan tutuklandı!
İzmir'in Selçuk ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sınıf öğretmeni tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran üç veli, öğretmen Y.Ş'nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.
Soruşturma başlatan müdürlük, müfettiş görevlendirdi.
Y.Ş. soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Etiketler: #İzmir #öğretmen #çocuğa cinsel istismar
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