İzmir’de su sorunu çözüldü
İzmir’in Menemen ilçesinde GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından içme suyu hattına zarar vermesi sonrası meydana gelen kesintiler, İZSU’nun çalışmaları sonucunda giderildi. Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve kısmen Konak ilçelerine su verilmeye başlandı.
Kuzey kaynaklarından İzmir’e su sağlayan, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Bornova ve kısmen Konak ilçelerini besleyen 2200 mm çaplı hatta GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin kablo döşemek için yatay delgi yaparken neden olduğu arıza giderildi.
İZSU ekipleri 24 saati aşkın bir süre alanda ara vermeden çalışarak hasar gören boruyu tamir etti. İçme suyu hattı planlanandan çok daha erken zamanda hizmete açıldı ve şebekeye su verilmeye başlandı.
İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri su kesintisinden etkilenen tüm bölgelere suyun ulaşmasının hattın tamamen dolmasından sonra mümkün olacağını bildirdi.
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