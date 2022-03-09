İzmir'de toplu ulaşıma zam

09 Mart 2022 Çarşamba, 13:33

İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapıldı. Ayrıca biniş ücretlerine her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı. İzmir'de minibüs ücretlerine de yüzde 50 zam geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısını yaptı. Son akaryakıt zamlarının ele alındığı toplantıda, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretine yüzde 38 zam yapılması önerisi görüşüldü. Kurulda bulunan hükümet üyelerinin ret oyu verdiği karar, İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının kabul oyları ile UKOME'den geçti.

Oyçokluğuyla yapılan zamla birlikte, İzmir'de 4,70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş ücreti 6,5 liraya çıktı. Biniş ücretlerine ayrıca her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı.

UKOME'de, minibüs ücretlerine zam da gündeme geldi. 5 TL olan minibüs ücreti, yüzde 50 zamla 7,5 TL'ye çıkarıldı.

"KONTAK KAPATMA NOKTASINDAYDIK"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Taner Oğuz, "Akaryakıt zamları otomatiğe bağlandı. Dün UKOME toplantısından karar çıktı. Minibüs biniş ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı. Ancak zam, karar daha uygulamaya geçmeden eriyor. Araçlarımızı çalıştırma durumumuz yoktu. Kontak kapatma noktasındaydık. Bu zamlarla şimdi araçları çalıştırabilecek hale geldik, ancak yine kazanç sağlamaktan uzağız" dedi.

BAŞKAN SOYER “BÜTÇEMİZ 2 MİLYAR TL AÇIK VERECEK” DEMİŞTİ

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından geçen hafta sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Akaryakıt zamlarıyla birlikte, ulaşımda kişi başına ödenen biniş ücretine ilave 10 TL de belediyemiz ödüyor. Müdahale edilmezse bütçemiz 2 milyar TL açık verecek. Sorumlulara sesleniyorum; KDV ve ÖTV muafiyetini acil getirin" demişti.