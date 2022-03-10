İzmir’de vapur seferleri iptal edildi
İzmir’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İzmir Deniz İşletmeciliği Genel Müdürlüğü'nden (İZDENİZ) tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 22.15 itibariyle iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, ”Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz saat: 22.15 den itibaren geçici süreyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.
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