İzmir'de vapur seferleri normale döndü

11 Mart 2022 Cuma, 09:42

Kent genelinde etkili olan lodos ve fırtına nedeniyle, dün saat 22.15'te deniz ulaşımını durduruldu.

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), bu sabah itibariyle seferlerin normale döndüğünü duyurdu. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.

