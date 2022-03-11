İzmir'de vapur seferleri normale döndü

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen seferlerin yeniden başladığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 09:42
İzmir'de vapur seferleri normale döndü
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Kent genelinde etkili olan lodos ve fırtına nedeniyle, dün saat 22.15'te deniz ulaşımını durduruldu.

İzmir Deniz İşletmeciliği Nakliye ve Turizm Ticaret A.Ş. (İZDENİZ), bu sabah itibariyle seferlerin normale döndüğünü duyurdu. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Tüm seferlerimiz program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" ifadelerine yer verildi.



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