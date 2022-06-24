İzmir'deki cinayette baba-oğul tutuklandı

24 Haziran 2022 Cuma, 13:43

İzmir'in Dikili ilçesinde, çocuğu V.Y.'yi bıçakla yaralayan Şaban Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldüren R.Y. ve hastanede tedavisi tamamlanan oğlu, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında, Çandarlı Mahallesi sahil plaj caddesi kumsalında meydana geldi. İddiaya göre, astsubaylıktan 2009'da ihraç edildikten sonra seracılık yapan V.Y., aralarında husumet olan Şaban Yılmaz ile tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Yılmaz, bıçakla V.Y.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayı fark eden R.Y. de oğlunu bıçaklayan Yılmaz'a, ruhsatsız tabancasıyla ateş etti. Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Şaban Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cesedi, inceleme sonrası Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan V.Y. de ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

R.Y. ile tedavisi tamamlanan oğlu V.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından dün gece adliyeye sevk edilen baba-oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1 ŞÜPHELİ DE MANİSA'DA YAKALANIP, TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli N.U.'nun da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındığı belirtildi. N.U.'nun, baba ile oğlunun yakını olduğu ve sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.



