Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınına neden oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Hisarönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangınının söndürülmesinin ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında bölgede inceleme yaptı.
İncelemede, ulaşımın zor, elektrik nakil hatları ve arıcıların bulunmadığı noktadan başlayan yangına, bölgedeki kampçıların neden olduğu değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında yangın esnasında karavanla bölgede oldukları tespit edilen P.S. (39), H.S. (43) ve U.S. (47) gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Bördübet Gölge Koyu mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinesi ve 70 orman yangın söndürme işçisi sevk edilmişti.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT'den açıklama geldi!
- 'Bu edepsiz federasyondan bir an önce kurtulmalı'
- Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın acı günü
- Çalışanların hesabına 37 bin 200 TL yatacak
- Kalabalık sokağa döküldü, iş yerlerini ateşe verdi!
- İzmir'de tüp patlaması: 1 gözaltı
- AKP Özel'e seslendi, CHP'den açıklama geldi
- Kuyumcular artık bu altını almayacak
- İspanyol ekip Fenerbahçeli yıldıza göz dikti!
- İstenen asgari ücret rakamını açıkladı!