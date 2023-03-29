İzmir’e Mart ayında kar sürprizi

Mart ayının son günlerinde gelen soğuk hava dalgasıyla beraber İzmir’in yüksek bölgelerini kar kapladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 12:05
İzmir’e Mart ayında kar sürprizi
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İzmir ve Manisa'da ılık ve güneşli hava yerini soğuğa bırakırken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Bornova'nın Beşyol, Karabağlar’ın Tırazlı mahalleleri dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürüdü. Ödemiş Bozdağ ve Spil Dağı Milli Parkı da karla kaplandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri Mart ayının son günlerinde gelen kar yağışının kent yaşamını olumsuz etkilememesi için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir kar yağışı

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