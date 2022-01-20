İzmirliler çok iyi bilir, AKM Saat Kulesi kadar bilinen bir adrestir, vazgeçin!

20 Ocak 2022 Perşembe, 11:17

İzmir, Ege Üniversitesi AKM binasının İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edileceği iddiaları ile çalkalanıyor.

Şehrin sinir uçlarının uyarılması demek olan böylesi söylentiler nedeniyle İzmir’de herkesin dikkati AKM’ye çevrilmiş durumda.

Bu iddialar ne derece doğru henüz bir netlik kazanmadı.

Lakin binanın etkinliklere kapatılması ve ardından da statiğinin ve depreme dayanıklılığının 6 kişilik bir teknik ekip tarafından incelenmiş olması endişe verici.

İzmir'in sanat sembolü haline gelen, 42 yıldır yüzlerce kültür ve sanat faaliyetine ev sahipliği yapan AKM'nin dönüştürülmesine İzmir halkının izin vermeyeceği görüşündeyim.

Bahsettiğimiz yer İzmir’in çok önemli bir yeri hatta bir milli servet…

Tüm dünyanın tarihsel ve kültürel yapılarını korumak için çok ciddi restorasyon çalışmaları yaptığı bu dönemde AKM’nin polis merkezine dönüştürülmesi fikri çok garip geldi bana.

Bilinen kültür ve sanat sembolleri arasındaki bu yerin, bir sanat merkezinin bir devlet kurumuna dönüştürülmesi inanın akla ve mantığa sığmamaktadır.

Bakınız elbette bir devlet kurumu başka bir devlet kurumuna dönüştürebilir.

Fakat İzmir’in simgeleri arasında yer alan bir sanat merkezi bu dönüşüm için uygun değildir.

Bu yer amfi sistemleri, oturma düzenleri, sergi alanları, kulisleri ve diğer pek çok bölümüyle çok özellikli bir mimariye sahiptir.

Bu nedenle burayı heba etmek sanata ve sanatçıya yapılacak en büyük haksızlık olacaktır.

Her gün artan nüfus, gelişen ve çeşitlenen teknoloji, suç sayılan eylem ve davranışları çoğaltmakta, bu toplumsal değişime ek olarak ekonomik krizler, küresel terör grupları, kamu güvenliğimize yönelik tehditleri giderek artmaktadır.

Ve bu tehditlere karşı en önemli güvencemizin Türk polisi olduğunun farkındayız.

Polis teşkilatımız da en iyisini hak ediyor.

Burayı kültür ve sanat etkinliklerinden arındırıp polisin oturduğu bina haline getirmek sadece İzmirlilere değil, emniyet teşkilatına da haksızlık olacaktır.

Ve bu alanın dönüştürülmesi polisimizin de huzurunu kaçıracaktır.

Tartışmalar bitmeyecek, bunda en büyük payı polis teşkilatı alacak ve elbette yıpranacaktır.

Eminim ki İzmir’de Emniyet Müdürlüğü binası için kamuya ait başka mekanlar rahatlıkla bulunabilir.

Emniyet Müdürlüğü’nün ihtiyaçlarına uygun bir bina yapılması mümkünken, bir kültür ve sanat mekanı olan ve üstelik Büyük Atatürk’ün adını taşıyan bu yere göz dikilmesi çok anlamsız.

Şu ana kadar ne AKM’nin bağlı olduğu Ege Üniversitesi, ne İçişleri Bakanlığı ne de İzmir Valiliği tarafından bir açıklama yapıldı.

Olması gereken İçişleri Bakanlığı’nın kendi bütçesiyle emniyet personelinin medeni bir şekilde görev yapacağı binayı inşa etmesidir.

Lütfen!

İzmirliler çok iyi bilir.

Atatürk Kültür Merkezi Konak’taki Saat Kulesi kadar bilinen bir adrestir.

İzmir kültür ve sanat yaşamının yıllardır buluştuğu en önemli adreslerden biridir…

İzmir’in simge yerlerinden biri olmuş Atatürk Kültür Merkezi’ni dönüştürme fikrinin düşünmeden alınmış bir karar olduğu aşikârdır.

Unutmayın! Bir sanat merkezini kaba tabirle Karakol’a çevirmek kentin dokusunu kavramamak, kültürün toplum içinde ne denli önemli bir uygarlaştırıcı tavrı olduğunu düşünmemektir.

Eğer bu iddialar doğru ise gelin bu yanlıştan derhal dönün!