İznik Gölü'ndeki çekilme korkutucu boyuta ulaştı

04 Kasım 2022 Cuma, 11:10

Bursa'da bulunan İznik Gölü'nde yaşanan çekilme nedeniyle gölün en büyük iskelesi artık tamamen toprak üstünde kaldı. 60 gündür yağmur düşmeyen göl çevresinde kuraklık arttı. İznik Gölü'nde su altında bulunan tarihi bazilika çekilme sebebiyle gün yüzüne çıktı.

"GÖZ GÖRE GÖRE GİDİYOR"

İznik Gölü'ndeki korkutan çekilmeye en çok olayın en yakın tanıkları olan göl çevresindeki işletmeciler üzülüyor. Gölün İznik'in geleceği olduğunu belirten Emre Demir, “Bu göl biz gençlerin geleceği. Maalesef göz göre göre eriyor. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor. Yetkililerden bu konuya bir el atmalarını bekliyoruz" dedi.

600 METREKARELİK ALANI KAPLIYOR

Yüzyılın keşifleri arasında gösterilen bazilika havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında İznik Gölü’nün kıyıdan yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi. Günümüzde 'Senato Sarayı' olarak tanımlanan bu yapı, yaklaşık 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor. Yapılan keşiflerde bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor. Bazilikanın yakındaki bir benzeri, İznik'te günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi’dir.



