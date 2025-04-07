Jandarmadan Mersin'de 'kaçak kazıya' suçüstü: Malzemelere el konuldu!
Mersin’de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan bir şüpheli tespit edildi.
Tespit edilen şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda, 1 adet detektör, 1 adet levye ile kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli adli işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
Etiketler: #Mersin
En Çok Okunan Haberler
-
- Cem Küçük: Akın Gürlek arkadaşım
- Çocuğa öldüresiye şiddet! Şahıs tutuklandı
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- Özel ile tartışan Berhan Şimşek'ten açıklama
- Hasadı 1 ay sürecek: Kilosu 150 TL...
- Berkay Gezgin için sürpriz karar
- Özgür Özel'in A takımı belli oldu!
- CHP'li Emir'den 'Berhan Şimşek' açıklaması
- Masasındaki 5 anketin ortalamasını açıkladı
- Özel'in o sözü, AKP'lileri ayağa kaldırdı!