Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, kariyeri nasıl gelişti?

29 Nisan 2022 Cuma, 00:29

Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 tarihinde Portekiz, Amadora’da doğdu. Tam adı Jorge Fernando Pinheiro de Jesus olan futbolcunun yine kendisi gibi futbolcu olan babasının adı ise Virgolino António de Jesus. Ayrıca Jesus’ın, Jorge Fernando ve Carlos isminde iki kardeşi de bulunuyor.

Futbolcu olduğu dönemde orta sahanın sağında görev yapan Jesus, profesyonel futbol hayatına Portekiz takımlarından Sporting Lizbon’da başladı. 16 yıl sürdürdüğü futbolculuk yaşamında birçok farklı kulüpte oynayan Jorge Jesus, beklenilen performansı gösteremedi ve yedekte kaldı: 16 yılda ortalama sadece 160 maçta kadrodaydı. 1989 yılında aktif futbol hayatını bırakarak emekli olan Jesus, 1989 yılından 2014 yılına kadar başarılı bir teknik direktörlük kariyeri yöneterek şimdiye kadar 13 takım çalıştırdı. 2009 yılında Benfica‘nın başına geçerek 2009-2010 sezonunda ligi zirvede bitiren Jorge Jesus, 2009-2010, 2010-2011 ve 2011-2012 yıllarında da lig kupasını kazandı. Jorge Jesus, 2009-2010 yıllarında 2 kupayı da Benfica’nın kazanmasını sağlayarak aynı yıl Portekiz’in en iyi teknik adamı ünvanını kazandı.

2013 yılının haziran ayında yapılan bir maç neticesinde sevinç gösterileri yapmak için sahaya giren seyircilere engel olan polislerle karşı karşıya gelmesi nedeniyle Portekiz Futbol Federasyonu ona, dört lig maçı kaçırmasına sebep olacak, 30 günlük sahaya çıkmama cezası ve 5,355 euro para cezası verdi.

Jorge Jesus’ın, Başkan Aziz Yıldırım‘ın çok beğendiği teknik adamlardan birisi olduğu biliniyor. Ve ilk evliliğinden Tania ve Gonçalo adlarında 1 kızı ve 1 oğlu olan Jesus, 1991 yılında evlendiği ikinci eşi Ivone ile Mauro adında bir oğlan çocuğu dünyaya getirdi.

ALTYAPI KARİYERİ

* 1969–1971 – Estrela Amadora

* 1971–1973 – Sporting CP

PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİ

* 1973–1976 – Sporting CP

* 1973–1974 – Peniche (kiralık)

* 1974–1975 – Olhanense (kiralık)

* 1976–1977 – Belenenses

* 1977–1978 – Riopele

* 1978–1979 – Juventude Évora

* 1979–1980 – União Leiria

* 1980–1983 – Vitória Setúbal

* 1983–1985 – Farense

* 1985–1987 – Estrela Amadora

* 1987–1988 – Benfica Castelo Branco

* 1988–1989 – Almancilense

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

* 1989–1993 – Amora

* 1993–1996 – Felgueiras

* 1997–1998 – Felgueiras

* 1998 – União Madeira

* 1998–2000 – Estrela Amadora

* 2000–2002 – Vitória Setúbal

* 2002–2003 – Estrela Amadora

* 2003–2004 – Vitória Guimarães

* 2005 2005 – Moreirense

* 2005–2006 – União Leiria

* 2006–2008 – Belenenses

* 2008–2009 – Braga

* 2009- 2014 – Benfica