Kaburga Dolması nerenin yemeğidir? Kaburga dolmasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
Osmanlı mutfağında yer alan lezzetlerden biri olan Kaburga dolması, Masterchef Türkiye ile birlikte tekrar gündeme geldi. Oldukça sevilen ve akşam sofralarının gösterişli yemekleri arasında yer alan Kaburga dolmasının tarifi ise oldukça merak ediliyor. Peki, Kaburga dolması nerenin yemeğidir? Kaburga dolması malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?
Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de yapılan Kaburga dolması, iştah kabartan sunumuyla izleyicinin oldukça dikkatini çekti. Oldukça lezzetli bir tarif olan Kaburga dolması nasıl yapılır? sorusu ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte, Kaburga dolması tarifi...
KABURGA DOLMASI NERENİN YEMEĞİDİR?
Osmanlı mutfağında yer alan Kaburga dolması, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan tarifler arasında. Diyarbakır ve Mardin ise bu tarifin en çok özdeşleştiği yerlerin başında geliyor.
KABURGA DOLMASININ MALZEMELERİ NELERDİR?
- 4 kg kuzu kaburga
- 4 su bardağı pirinç
- Yarım kg dana kuşbaşı
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 su bardağı badem
- Maydanoz
Kaburga için;
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- Tuz
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı yoğurt
KABURGA DOLMASI NASIL YAPILIR?
- Kaburganın et ile kemik arasını, kemik tarafı delinmeyecek şekilde cep gibi açın. Kasabınızdan da rica edebilirsiniz.
- Bademleri suda haşlayıp, kabuklarını soyun ve yağda pembeleşinceye kadar kavurun.
- Ardından kuşbaşı eti, bademden sonra aynı yağ ile kavurun.
- Bu arada pirinci yarım pişirin.
- Kavrulan badem, et, baharatlar, maydanoz veya reyhanı bir kapta karıştırın.
- Kaburganın içini ve dışını tuz, karabiber ve yenibaharla ovarak, lezzetlendirin.
- Kaburganının hazırladığınız iç malzemesini, içine doldurun ve etrafını dikin.
- Geniş bir tencerede sırt kısmını çok az kızartın. Bir tencereye sırt kısmı yukarı gelecek şekilde yerleştirin ve üzerine 3-4 su bardağı kaynar su eklenerek orta ateşte buhar ile pişirin. Hazırladığınız kaburga dolması, etin körpeliğine göre yaklaşık 4-5 saatte pişer.
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