Kaburga Dolması nerenin yemeğidir? Kaburga dolmasının malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

11 Ekim 2022 Salı, 13:31

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'de yapılan Kaburga dolması, iştah kabartan sunumuyla izleyicinin oldukça dikkatini çekti. Oldukça lezzetli bir tarif olan Kaburga dolması nasıl yapılır? sorusu ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. İşte, Kaburga dolması tarifi...

KABURGA DOLMASI NERENİN YEMEĞİDİR?

Osmanlı mutfağında yer alan Kaburga dolması, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılan tarifler arasında. Diyarbakır ve Mardin ise bu tarifin en çok özdeşleştiği yerlerin başında geliyor.

KABURGA DOLMASININ MALZEMELERİ NELERDİR?

4 kg kuzu kaburga

4 su bardağı pirinç

Yarım kg dana kuşbaşı

Tuz

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı badem

Maydanoz

Kaburga için;

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı yoğurt

KABURGA DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kaburganın et ile kemik arasını, kemik tarafı delinmeyecek şekilde cep gibi açın. Kasabınızdan da rica edebilirsiniz.

Bademleri suda haşlayıp, kabuklarını soyun ve yağda pembeleşinceye kadar kavurun.

Ardından kuşbaşı eti, bademden sonra aynı yağ ile kavurun.

Bu arada pirinci yarım pişirin.

Kavrulan badem, et, baharatlar, maydanoz veya reyhanı bir kapta karıştırın.

Kaburganın içini ve dışını tuz, karabiber ve yenibaharla ovarak, lezzetlendirin.

Kaburganının hazırladığınız iç malzemesini, içine doldurun ve etrafını dikin.