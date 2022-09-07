'Kaç saat oldu' Twitter hesabının yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası
Mahkeme, FETÖ'nün sosyal medyadaki çeşitli hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Gaziantep'te 1 Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin Y.'yi, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Şahsın tutukluluk hali devam edecek.
Gaziantep'te, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Hüseyin Y. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Hüseyin Y'nin eşi tutuksuz sanık F. Y. ile avukatları duruşmada hazır bulundu.
TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK
Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Duruşma savcısı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Y.'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, delil yetersizliğinden F.Y'nin beraatine karar verdi.
FETÖ'nün sosyal medyadaki çeşitli hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Gaziantep'te 1 Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin Y, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Soruşturma dosyası, zanlının FETÖ'nün Emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında daha önce açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmişti.
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