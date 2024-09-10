Otomobilin arka koltuğundan ve bagajından 8 kaçak göçmen çıktı!

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymadığı, polisin takibiyle durdurulan otomobilde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Otomobilin arka koltuğundan ve bagajından 8 kaçak göçmen çıktı!
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DHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 14:00

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarında bulundu.

Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Malazgirt yoluna giren araç durdurulup sürücü gözaltına alındı. Araçta yapılan kontrollerde arka koltukta ve bagajda 8 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. 8 kaçak göçmen ise sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 


Etiketler: #bitlis

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