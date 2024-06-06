Kadıköy'deki 10 mahalleye 9 saat su verilemeyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy'deki 10 mahalleye bu akşam saat 22.00'den yarın 07.00'ye kadar su verilemeyeceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:23
Kadıköy'deki 10 mahalleye 9 saat su verilemeyecek
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İSKİ'nin açıklamasında, Merdivenköy Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde Emlak Konut A.Ş. tarafından yapımı devam eden Fikirtepe Mahallesi ve çevre mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanında içme suyu şebeke hatlarında iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Çalışmalardan dolayı ilçedeki Bostancı, Kozyatağı, Suadiye, Merdivenköy, 19 Mayıs, Erenköy, Feneryolu, Zühtüpaşa, Göztepe ve Caddebostan mahallelerine bu akşam saat 22.00'den yarın 07.00'ye kadar su verilemeyeceği kaydedildi.


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