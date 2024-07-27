Üsküdar'da lüks araç park halindeki taksiye çarptı: 3 yaralı

Üsküdar'da seyir halindeki lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki ticari taksiye çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 12:12
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İstanbul’da Üsküdar ilçesi, Altunizade Mahallesi, Mahir İz Caddesi üzerinde saat 10.40 sıralarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç seyir halindeyken, yolun sağında park halindeki Hacı Bal’ın kullandığı taksiye arkadan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 34 F 2287 plakalı lüks otomobilin sürücüsü ve park halindeki ticari taksinin içinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Oğuz Durmuş, "Kırmızı lüks araç makas atarak geliyordu. Sonra park halindeki taksiye vurdular. Taksinin içinde yolcular vardı" dedi.

Ticari taksi sürücüsü Hacı Bal ise "Arkadan geldi araba vurdu. Aracı ben kullanıyordum" dedi.


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