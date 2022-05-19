Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde MHP'liler bir CHP'liye saldırdı

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:42

İstanbul’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı mensubu grubun bir CHP’liye saldırdığı iddia edildi.

Kadıköy İskelesi’ndeki Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumu sırasında MHP Kadıköy İlçe Teşkilatı mensubu oldukları iddia edilen grup tarafından bir CHP’li saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında CHP’li ismin burnu kırıldı, yüzünde ve gözünde şişlikler meydana geldi.

MHP’li grubun polisle de gerginlik yaşadığı öğrenildi. Bazı görgü tanıkları MHP’lilerin polislere de vurduklarını iddia etti.

"ARKADAŞIMIZIN BURNU KIRILDI, ARKADAŞIMIZI DARP ETTİLER"

CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin KRT Web’e yaptığı açıklamada, “Bizim arkadaşımızla münakaşaya giriyorlar. Münakaşa sonrası 4-5 kişi arkadaşımıza saldırıyor. Arkadaşımızın burnu kırıldı, arkadaşımızı darp ettiler” dedi. CHP’li Narin karakolda olduğunu, sürecin takipçisi olacağını belirterek, “Gerekçe ne olursa olsun, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladığımız bir günde kimsenin hakkı değil. Hele hele bir partilimize 4-5 kişi saldırıp şiddet uygulaması hiç hoş değil. Şiddet manzaraları bizim en çok rahatsız olduğumuz konulardan. Ama işte Milliyetçi Haraket Partisi’nin (MHP) geleneği bu” ifadelerini kullandı.