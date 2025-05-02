Kadın, çalıştığı markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde zincir markette çalışan Birsen D.'nin (23) mesai arkadaşı Abdullah K. (25) tarafından darbedildiği anlar, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi.
Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Birsen D., olayın ardından jandarmaya gidip Abdullah K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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