‘Kadınlar düşmüyor öldürülüyor’

Çanakkale’de yaşayan restoratör Tuğba Yavaş 30 Ekim 2024’te beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi. “Eşi kasten öldürme” suçlamasıyla dava açılan sanık Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş hakkında 8 Ocak’taki ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

‘Kadınlar düşmüyor öldürülüyor’
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Rengin Temoçin
Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Tuğba Yavaş’ın kardeşi Muhsin Babayiğit duruma tepki gösterirken “change.org” sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasını dün itibarıyla 7 bin 791 kişi imzaladı. 

Kampanya açıklamasında, “Son iki yılda en az 60 kadın yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Bu vakaların çoğu “şüpheli ölüm” ya da “intihar” olarak kayıtlara geçti. Ancak ortak bir gerçek var: Kadınlar düşmüyor, öldürülüyor. ” ifadeleri yer aldı. Cumhuriyet’e konuşan Babayiğit, “Şeffaf ve adil yargılama istiyoruz. Acımızı yaşarken bir yandan da adalet arıyor olmaktan memnun değiliz. Hukuki çerçevenin işlediğini düşünmüyoruz” dedi. 

Babayiğit, bir sonraki duruşmanın 16 Nisan’da olacağını belirtti.


Etiketler: #kadın cinayeti

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