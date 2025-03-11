Yayınlanma: 11.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.03.2025 - 04:00

Tuğba Yavaş’ın kardeşi Muhsin Babayiğit duruma tepki gösterirken “change.org” sitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasını dün itibarıyla 7 bin 791 kişi imzaladı.

Kampanya açıklamasında, “Son iki yılda en az 60 kadın yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Bu vakaların çoğu “şüpheli ölüm” ya da “intihar” olarak kayıtlara geçti. Ancak ortak bir gerçek var: Kadınlar düşmüyor, öldürülüyor. ” ifadeleri yer aldı. Cumhuriyet’e konuşan Babayiğit, “Şeffaf ve adil yargılama istiyoruz. Acımızı yaşarken bir yandan da adalet arıyor olmaktan memnun değiliz. Hukuki çerçevenin işlediğini düşünmüyoruz” dedi.

Babayiğit, bir sonraki duruşmanın 16 Nisan’da olacağını belirtti.