Kağıthane'de araçlar yokuşta kaldı: Yurttaşlar güçlükle yürüdü
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yapılan tuzlama çalışmalarıyla ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklardan çıkmak isteyen araç sürücüleri yokuşlardan inmekte güçlük çekti.
İstanbul’da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Trafikte ana arterlerde sorun yaşanmazken ara sokaklardan ana caddeye çıkmak isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.
Bazı sürücüler kaza yapmaktan kurtulamadı.Vatandaşlar ise yokuştan inerken herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için merdiven korkuluklarına tutunarak ilerledi.
DİK YOKUŞTAN KAYDI; PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPTI
Kağıthane Harmantepe Mahallesi Erbap Sokak'ta yokuşta kayan otomobil, park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Abdülkadir Çapkın hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza sırasında 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
"İNSANLARI 'KAÇIN' DİYE UYARDIM"
Kaza sırasında yolda bulunanlara uyarıda bulunan Onur Yeşiltaş ise, "Burası kar yağdığında her sene böyle. Bir tane araç vardı, yan yatıyordu. Bir de baktık ki bir araç kayarak geliyor. İnsanlara 'Kaçın' diye bağırdık. Daha sonra kaza oldu; sürücü yaralandı. Burada daha tehlikeli de kaza olabilir. Şimdi yolu kapattırdık; araba gelmiyor. Dün tuzlama çalışması yapıldı ama gece yine buzlanma olmuş. Biz 2 kişiydik; bağırdık. Kadın ve adam kendini bu tarafa atmasa onlar da kazada yaralanacaktı" dedi.
Kağıthane’de dik yokuşlarda yürümek isteyen yurttaşlar da zor anlar yaşadı. Bazı yurttaşlar kaldırımdan yürürken fotoğraf çekti bazıları ise, merdiven korkulularına tutunarak ilerledi. Dik yokuşta kalan taksi sürücüsü ise kaza riskine karşı hız keserek inmeyi tercih etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!