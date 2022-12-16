Kullandığı motosikletle kaza yapmıştı: 13 yaşındaki Kemal 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kullandığı motosikletin takla atması sonucu yaralanan ortaokul öğrencisi Kemal Tangı (13), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA
16 Aralık 2022 Cuma, 16:17
Kullandığı motosikletle kaza yapmıştı: 13 yaşındaki Kemal 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
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Feci kaza, 7 Aralık'ta Yatağan Mahallesi Serinhisar yolunda meydana geldi. Ortaokul öğrencisi Kemal Tangı’nnı kontrolünü kaybettiği motosiklet, yoldan çıkıp, takla attı. Yola fırlayan kasksız sürücü Kemal Tangı, yaralandı.

KURTARILAMADI

Tangı, kaza yerine sevk edilen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. İki kez beyin ameliyatı geçiren, tedavisi yoğun bakımda süren Kemal Tangı, 9 gün sonra, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kemal Tangı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tangı, kılınan cenaze namazı sonrası Serinhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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