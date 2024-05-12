Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre saat 01:10’da Elbistan ilçe merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda 63 SE 393 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak sinyalizasyon direğine çarptı.
Olayı görenlerin yardımlarıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan 2 kişi 112 ekipleri tarafından Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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