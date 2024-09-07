Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem!

Saat 09:02'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.31’de ise 5.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 09:57

AFAD verilerine göre saat 09.02'de 6,26 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak kaydedildi. Daha sonra saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde 6.26 km derinliğinde bir deprem daha yaşandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.


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