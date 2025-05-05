Kahramanmaraş'ta parkta erkek cesedi bulundu!
Kahramanmaraş’ta bir parkta erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede intihar olduğu ortaya çıktı.
Olay, merkez Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde parktan geçen yurttaşlar, bir şahsın hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine merkez, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk etti. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, şahsın ateşli silahla hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ise olay yerinde inceleme yaptı. İncelemede şahsın 42 yaşındaki S.N. olduğu ve tabancayla intihar ettiği belirlendi.
Yakınlarının fenalık geçirdiği olayda şahsın cenazesi hastane morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: #kahramanmaraş #ceset #erkek
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